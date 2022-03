Anche l'ex calciatore della Juve, Antonello Cuccureddu, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul momento che stanno vivendo i bianconeri dall'arrivo di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Bianconera.



'Ora Vlahovic gioca con la Juventus e proverà a segnare per loro, aldilà degli eventuali fischi verso il giocatore, cosa che non deve condizionare le scelte dell'allenatore. La Juventus è in fase di ripresa rispetto l'inizio del campionato, ma la mancanza di Chiesa è pesante così come quella di altri giocatori. Il clima sarà caldo e si prospetta una bella partita'.