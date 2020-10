12 stagioni alla Juventus per 298 presenze: Antonello Cuccureddu è sicuramente una voce autorevole quando si tratta di temi che riguardano le strisce bianconere. L'ex calciatore è intervenuto sulle pagine di IlSussidiario.net per parlare del match di Champions League di questa sera tra Juventus e Barcellona: "Sarà una grande partita di calcio, un confronto tra due squadre che hanno fatto la storia e mi auguro che la Juve possa giocare bene. Da tifoso bianconero, spero che la Juventus vinca".



LE DIFFICOLTÀ - "Sia Crotone che Verona hanno messo in difficoltà la Juve, le provinciali ormai sanno come affrontare i bianconeri che, però, devono trovare le contromisure adatte. Siamo ad inizio campionato e Pirlo sta ancora lavorando per sistemare gli equilibri, magari si sente anche la mancanza di Cristiano Ronaldo, sicuramente non è ancora la squadra che ci aspettiamo. Chi gioca deve essere più cattivo, incidere di più, bisogna pressare e non concedere spazi, tutta la squadra deve giocare più convinta".



I SINGOLI - "Mi aspetto molto da Chiesa e, soprattutto, da Dybala: è lui il giocatore sul quale fare affidamento stasera. Kulusevski è un ottimo giocatore e potrebbe risultare determinante anche contro il Barcellona"



BARCELLONA - "Hanno un nuovo allenatore e hanno cambiato tanto ma restano sempre la squadra di prima. E poi c'è Messi che sul campo può fare qualunque cosa. Sono in crisi, hanno iniziato male, ma non devono essere presi sotto gamba, restano una squadra di grande potenzialità. Il modo per evitare le pericolose punizioni di Pjanic è giocare con il baricentro alto".