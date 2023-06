In casa Juve è tempo di rivoluzione, dove bisognerà capire su chi fare affidamento nella prossima stagione, ma soprattutto da chi ripartire. Su questo e su molti altri temi ha detto la sua l'ex difensore bianconero Antonello, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ini, perchè rifare un campionato come quello appena concluso non è pensabile. Non è un problema di allenatore, perchè. Il problema sta nel gruppo, l'allenatore seppur bravo, se non gli dai i giocatori può fare poco. Se riesce a fare la squadra ha tutte le caratteristiche per continuare a rimanere sulla panchina della Juve'.'E' un momento difficile che devono sistemare. Andare avanti così è impensabile e mi auguro che facciano qualcosa di importante'.'Non conosco il suo operato quindi non posso dare dei giudizi, però, ha capacità'Io li terrei entrambi. Sembra strano, se vogliono vincere devi tenerli entrambi, non puoi smantellare. Poi chi vai a prendere se vendi loro?. La squadra va rinforzata'.'Sono due giocatori di livello, fosse per me li prenderei entrambi. Bisogna vedere chi serve di più al centrocampo della Juve, se dovessi scegliere però opterei per Milinkovic'.'Da italiano spero che l'Inter vinca la Coppa, aldilà della rivalotà con la Juve'.