di Fabio Marzano

Dopo la prima parte di stagione non idilliaca, ora la Juve sembra aver trovato la giusta direzione e si prepara ad affrontare un finale al cardiopalma. Ad analizzare quello che sarà il cammino della Vecchia Signora è stato l’ex difensore Antonello Cuccureddu, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove ha affrontato anche alcuni temi di mercato.



Credi che la Juve deve concentrarsi esclusivamente sul quarto posto o può puntare allo scudetto?



‘I punti che la separano sono molti ma deve crederci perché l’ho vista in crescita. La Juve non deve sedersi e adattarsi ma deve giocare e vincere, nonostante la battuta che ha fatto Allegri che, neanche nella sua testa ha la convinzione che il campionato sia finito. La Juve non deve mai mollare, lo sanno che è difficile perché ci sono 3 squadre davanti e loro non devono mai sbagliare. Ti puoi avvicinare, può succedere di tutto ma l’Inter la vedo più attrezzata. Speriamo di recuperare subito gli infortunati che sono importanti, giocatori validi che sono mancati alla Vecchia Signora. Anche lo stesso Dybala, bisogna che lo sistemino. Non posso immaginare che Dybala venga indirizzato altrove, bisogna tenerlo. La Juve non se ne può privare, le tasche sono loro ma si mettessero d’accordo perche in giro non ci sono giocatori come l’argentino’.



Pensi che la scelta di Vlahovic sia stata una sorta di tradimento nei confronti della Fiorentina o solo una decisione professionale per la sua carriera?



‘Lo ha fatto solo per la sua crescita e perché ha sempre voluto giocare nella Juve. La gente sa che giocare alla Juve non è da tutti. A me dispiace perche i tifosi si devono rassegnare, questa è la legge del calcio. Una volta esistevano le bandiere, ora le bandiere sono i contratti’.

Da novembre ad oggi la Juve risulta essere la seconda miglior difesa dei maggiori 5 campionati.



Credi che gran parte del merito sia da attribuire a De Ligt?



‘Sicuramente si. De Ligt è un giocatore straordinario e non dimentichiamoci che gioca in mezzo a due Campioni d’Europa come Bonucci e Chiellini. Mi piacerebbe vederli in campo tutti e 3. I sistemi di gioco possono cambiare in base a quelle che sono le caratteristiche, se stanno bene li metterei sempre. L’importante è sistemare anche il centrocampo però’. Rinunceresti a Dybala per arrivare a Pogba?



‘Mai, assolutamente. Io terrei sempre Dybala, Pogba lo abbiamo già visto ma bisogna saperlo gestire. A volte mi fa una rabbia vederlo giocare, sicuramente è bravo ma se faranno lo scambio con Dybala io non parlo più di calcio’.



Tra Bremer o Milenkovic chi preferiresti?



‘A me piacciono entrambi. E’ chiaro che le strategie della Juve sono quelle di prendere giovani bravi ed è quello che bisogna fare. Non puoi pensare di giocare sempre con Bonucci e Chiellini, l’età avanza per tutti purtroppo’.



Con l’arrivo di Vlahovic credi che la Juve abbia delle possibilità maggiori di vincere la Champions?



‘Dusan ha portato molto entusiasmo ma è chiaro che in campo vanno loro. Adesso mi piace l’approccio alla partita e bisogna continuare cosi. Essere più veloci, attaccare alto, non aspettarli, la squadra deve essere viva. I valori ci sono ma bisogna saperli esprimere’.