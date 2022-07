E' volata via la prima settimana di Paul Pogba e di Angel Di Maria in bianconero, eppure il mercato della Vecchia Signora necessita di ulteriori colpi di scena prima dell'inizio della nuova stagione. La situazione legata al futuro di De Ligt infatti non lascia dormire sonni tranquilli in tutto il mondo Juve, ancor più preoccupato dal prepotente ingresso in scena del Bayern Monaco, intenzionato a fare sul serio per il numero 4. Anche l'ex difensore della Juve,, è voluto intervenire sulla questione e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate in'Dovrebbe essere tornata.e se quest'anno non è andata così è perchè qualcosa hanno sbagliato. La Juve è sempre stata ai vertici e nella stagione conclusa abbiamo fatto un pò da comparsa, il girone di andata è stato un disastro. I dirigenti stanno lavorando bene e sono convinto che faranno una squadra competitiva e che stia sempre su, perche, non mi piace vederla a metà classifica'.. Devi rimpiazzarlo con un giocatore dello stesso livello e attualmente non c'è. Dovrebbe essere il futuro della Juve, dato che Chiellini ha finito e Bonucci va verso quella direzione. Mi sarebbe piaciuto vedere Koulibaly ma è già un giocatore del Chelsea, li hanno i soldi, vanno e comprano. Negli anni in cui giocavo io non c'erano tutti questi cambi e tutti questi colpi di scena sul mercato, ormai è tutto business. Ci vuole sempre equilibrio in tutte le cose, serve la difesa. La squadra la devi creare da dietro, bisogna non prendere gol perchè a farlo prima o poi ci riesci'.'Se provi a buttarti su altri sei poi costretto a spendere cifre elevate. Bisogna fare una squadra competitiva e giàperò questi sono i programmi della società e dobbiamo accettarli. Dybala è un giocatore unico e non ce ne sono in giro con queste caratteristiche'.'Sono due giocatori diversi., Zaniolo è a tutto campo, bravo negli inserimenti. Dybala invece ha la tecnica e sarebbe stata una buona spalla per il giallorosso. Sarebbe stato il massimo per il calcio italiano'.'Conosciamo tutti Zidane. Ha sempre dimostrato di essere un ottimo allenatore e non mi dispiacerebbe. Questi però sono compiti della società, se dovesse arrivare bisogna anche capire che tipo di squadra vuole Zidane.altrimenti è difficile che viene'.