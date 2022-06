Non c’è tregua per i dirigenti del quartier generale della Continassa, impegnati più che mai con le numerose operazioni di mercato che, cambierebbero totalmente volto alla Vecchia Signora, vogliosa di ritornare a vincere dopo un anno di digiuno. Ad analizzare le varie trattative messe in piedi dai bianconeri è stato l’ex difensore Antonello Cuccureddu, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com, dove si è soffermato anche sulla stagione appena conclusa.



Come valuta la stagione appena terminata?



‘Non è che abbiamo vinto molto, anzi. E’ strano che la Juve almeno una coppa non sia riuscita a vincerla, però l’annata è stata disastrosa all’inizio. Si sono ripresi un po' troppo tardi e sono contento che sia arrivato Vlahovic che, ha dato la scossa per il finale di stagione’.



Pogba e Di Maria sono gli uomini giusti per puntare alla Champions?



‘Puntare alla Champions non lo so, però sicuramente sono due uomini di qualità e di spessore che garantiscono il salto di qualità alla squadra. L’importante è che rimanga De Ligt, altrimenti bisognerà andare anche alla ricerca di un centrale’.



Confermeresti De Ligt o lo cederesti di fronte ad un’offerta irrinunciabile?



‘Come tifoso lo confermerei, così come avrei voluto fosse rimasto Dybala. De Ligt non si tocca’.



Quanto le dispiacerebbe vedere Dybala all’Inter?



‘Dispiace già solo averlo perso. Se va in una squadra o in un’altra non fa alcuna differenza, dovevi tenerlo e basta. Un giocatore del genere non può andare a giocare in provincia, o va all’estero o sceglie l’Inter. Anche la Roma sta facendo cose belle e potrebbe essere una soluzione, lui vuole andare a vincere e per farlo secondo me deve andare all’estero. Al Tottenham c’è Conte ed è probabile che se lui decida di andare in Inghilterra, sicuramente sarà quella. Conoscendo Antonio, lo considera un grande giocatore ed è facile che lo accontentino’.



Quanto perde la Juve senza Chiellini?



‘Perde un grande. Un giocatore che a trovarne il sostituto diventa difficile, se non impossibile. Trovare un centrale come Giorgio non è facile, bisogna vedere anche se Bonucci tiene, Demiral è stato ceduto. La Juve deve ristrutturare sicuramente il reparto difensivo per fare qualcosa di importante. Se non confermi De Ligt dove andiamo?’.



Quali sono stati i compagni bianconeri con i quali ha legato di più?



‘Io ho legato con tutti. Da Gentile a Cabrini, poi è arrivato Gaetano, sono stato bene con tutti. Mi dispiace anche per Beppe Furino che purtroppo non sta bene e colgo l’occasione per fargli un grande in bocca al lupo. Questa è la vita’.