Siamo alla vigilia di quello che sarà l'ultimo test di questa prima parte di campionato, con il big match del posticipo serale tra Juventus e Lazio. I bianconeri vogliono confermare la loro crescita e scavalcare la squadra capitolina al secondo posto in classifica, in attesa di conoscere anche l'esito della gara del Milan. Ad analizzare il momento della Vecchia Signora è stato anche l'ex difensore Antonello, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Le vittorie portano buon umore. La squadra c'è, qualche cosa bisogna migliorare in fase difensiva, i gioctaori ci sono anche se un altro centrale può servire,. Dopo l'uscita di Chiellini è cambiato tantissimo. Ora stanno prendendo pochi gol, i risultati stanno arrivando e sta venendo fuori, te la puoi giocare fino alla fine''Se questi continuano cosi come fai. Il campionato è ancora lungo, ma questo Napoli è la squadra più forte e sta meritando.'.'Quando ci sono i giovani che scalpitano, i vecchi devono dare sempre il massimo. Hanno dimostrato che possono giocare insieme benissimo. E' giusto che l'allenatore li faccia giocare se meritano. Ti danno fiducia,, è giusto continuare così. Devono meritare quella maglia'.'Ha potenziale, farà carriera. Qualla maglia li è pesante e lui ha dimostrato di valere,'.'E' dura domani. Devono dare il massimo e dopo queste vittorie sono convinto che possono fare bene, devono lavorare e continuare su questo entusiasmo. Serve più attenzione nella fase difensiva,'.'Se il ragazzo sta bene e gioca, la paura dei tifosi è solo quella che si faccia male di nuovo. E' chiaro che avrà un occhio di riguardo madi Mancini'.