Siamo alla vigilia della sfida di campionato tra Monza e, con i bianconeri che vogliono riscattare i passi falsi della scorsa stagione nelle due sfide contro la squadra brianzola. Potrebbero esserci delle variazioni di formazione rispetto alla gara contro l'Inter, che abbiamo analizzato insieme all'ex difensore bianconero, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in"La Juve deve provarci. In questo momento l'Inter è la squadra più forte, la Juve lascia a desiderare un pò. E' una squadra al di sotto dell'Inter e questo deve far pensare, aprire un pò le teste della società."E' una disattenzione difensiva. Può accadere, ma devono lavorare di più ed essere più uniti., ci vuole più attenzione. A volte mi stufo anche di vederla, perchè quando non mi dà soddisfazione cambio tutto. La squadra è buona ma c'è qualche problema, non bisogna però disperare perchè il campionato è lungo ma devono lavorare tanto"."E' una difesa che a me non piace tantissimo."."Chiesa a me piace tantissimo, è un giocatore che può mettere in crisi chiunque ma va aiutato.. E' straordinario, devi lasciarlo libero di interpretare e di giocare, è talmente volenteroso che spreca molte energie, anche per il gioco che gli viene richiesto da Allegri. Deve imparare a dosare meglio le energie e a gestirle nell'arco dell'intera gara"."Dipende molto dai programmi. Bisogna stare dentro per capirlo, però se c'è una bella coesione tra direttore sportivo, allenatore e staff tecnico,"."Bisogna capire cosa c'è nella testa del ragazzo. Certe esultanze danno fastidio, ma è un giocatore straordinario.. Ha bisogno di giocare, di essere sereno e di avere fiducia da parte di tutti, poi, molto dipende anche dalla coesione con il gruppo. Ad avercene di giocatori così".