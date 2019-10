Italo Cucci, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte delle situazioni in casa Juve e Napoli: "Mi pare che nel Napoli ci sia un colpevole atteggiamento di sicurezza che quando non porta ai risultati si traduce in depressione. Il richiamo alla realtà me lo aspetto da quello che è il più realista degli allenatori che abbia mai conosciuto: Carlo Ancelotti. Stiamo finanziando il calcio altrui e invece dobbiamo aprire gli occhi in casa nostra: siamo così sicuri che per essere bravi belli e vincenti dobbiamo andare a pescare sempre all'estero? Un conto è andare a prendere chi conosci come Llorente e un altro è andare a prendere Lozano. Portiamo in Italia gente che conosciamo e che sanno come muoversi personalmente, tatticamente e tecnicamente. Viviamo in un calcio in cui la sera sogni Spalletti e la mattina prendi Pioli. Nel casino generale alla Juve, capita che Dybala e Higuain volevano andare via e la dirigenza si trova con una squadra che pensava fosse sbagliata, ma che invece risulta essere la migliore”.