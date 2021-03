Il giornalista Riccardo Cucchi ha affidato al proprio profilo Facebook l'analisi dell'ultima giornata di campionato: "Quella appena conclusa è stata una giornata "chiave". L' Inter con il successo non facile contro un Torino compatto, si porta a più nove dal Milan. A S.Siro un bel Napoli. Vittoria importante per Gattuso e i suoi al termine di una partita adrenalinica e combattuta. Il Napoli è in piena lotta per un piazzamento Champions, mentre il Milan ha sicuramente pagato un prezzo alto alle assenze. La Juventus è a 10 punti dall' Inter con una gara da recuperare, mentre l'Atalanta continua a convincere con la sua marcia regolare. La Roma perde a Parma, forse anche per la fatica della gara di Coppa, e contro un avversario che ha impostato bene la partita. La Lazio torna al successo contro il Crotone faticando più del previsto. Merito anche ai calabresi per la gara intelligente".