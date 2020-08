Su Twitter l'ex radiocronista Rai Riccardo Cucchi ha espresso il suo pensiero sulla situazione di Cristiano Ronaldo. Allo stato attuale delle cose, infatti, neppure lui e Dybala sembrano del tutto intoccabili, in un contesto di rinnovamento del'organico e di bilanci da tenere in ordine. Così Cucchi su Twitter: "Non so quali siano le intenzioni di Ronaldo e della Juventus, ma da appassionato di calcio non tifo perché lui se ne vada. Anzi, nel calcio italiano ne vorrei altri come lui". E voi appassionati di Juventus, cosa ne pensate?