Daniele #Rugani è il primo giocatore di #SerieA contagiato. Un grande caloroso augurio di immediata guarigione.

Ma il calcio deve fermarsi. Non solo in Italia. Ora. Ne usciremo presto se saremo tutti responsabili e intelligenti. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) March 11, 2020

Il casoha sorpreso tutti, ma molti sono stati gli auguri di pronta guarigione per il difensore della Juventus. Anche lo storico radiocronista Rai, Riccardo, ha voluto mandare i suoi auguri Rugani con un tweet: "È il primo giocatore della Serie A contagiato. Un grande caloroso augurio di immediata guarigione. Ma il calcio deve fermarsi. Non solo in Italia. Ora. Ne usciremo presto se saremo tutti responsabili e intelligenti", il commento del giornalista.