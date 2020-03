Sulla vicenda #Higuain una sola considerazione: se volete parlarne prima toglietevi la maglia della vostra squadra, qualunque essa sia. Può essere un utile esercizio per sperimentare il fascino dell'obiettività. Provate. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) March 20, 2020

L'ex radiocronista Rai Riccardoè intervenuto, su Twitter, per rimettere un po' di calma dopo la notizia della "fuga" dida Torino. L'argentino è tornato in patria dalla madre e con tutti i permessi in regola, così Cucchi ha voluto ricordare cosa fare prima di esprimersi in merito: "Sulla vicenda Higuain una sola considerazione: se volete parlarne prima toglietevi la maglia della vostra squadra, qualunque essa sia. Può essere un utile esercizio per sperimentare il fascino dell'obiettività. Provate".