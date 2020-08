L'ex radiocronista Rai Riccardo Cucchi oggi ha pubblicato su Twitter un'interessante considerazione sulla grandezza della Juventus nel panorama calcistico italiano. Ha riflettuto infatti su come la Juve sia l'unica squadra che può permettersi di esonerare un allenatore che pur è riuscito a vincere lo scudetto. Facendo l'esempio con la Lazio, squadra per cui tifa, Cucchi ha scritto che se i biancocelesti avessero vinto lo scudetto avrebbero portato in trionfo l'allenatore. Ma la Juve è la Juve, troppo avanti rispetto alle altre. E lo scudetto può non bastarle.