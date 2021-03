Il giornalista Riccardo Cucchi ha analizzato la situazione in Serie A alla luce di quanto successo nell'ultima giornata di campionato: "Il Milan è l'unica squadra in grado di rispondere al tentativo di fuga dell'Inter. Perdono terreno Juventus e Roma. La reazione milanista è stata importante e non del tutto scontata. L'impressione è comunque che l'Inter abbia trovato i suoi equilibri e che Conte ed Eriksen si siano capiti.

La Juventus è comunque in corsa nelle tre competizioni, anche se i 10 punti di distacco dai nerazzurri sono davvero tanti. Troppi forse. La squadra di Pirlo ha molti punti deboli e il tecnico fatica a trovare soluzioni. L' inesperienza per ora presenta il suo conto...

Reazione del Napoli, conferma dell'Atalanta, crollo - anche mentale - della Lazio dopo la Champions e fragilità della Roma contro le "grandi". Ma la competizione per i piazzamenti europei è vivace".