Questo il post pubblicato stamattina dall'ex radiocronista Rai Riccardo Cucchi sulla sua pagina ufficiale Facebook: "In attesa dell' ultimo verdetto - Lecce o Genoa? - qualche considerazione su questa stagione. La Juventus fa meno punti ma vince, malgrado Inter, Atalanta e Lazio si siano migliorate. Su questo Conte ha ragione: il gap c'è ancora. Non mi sento di criticare troppo severamente Sarri: ha vinto con almeno mezza squadra contro. Difficile imporre le proprie idee a calciatori affermati e con forte personalità. Al di là del fatto che Sarri piaccia o meno. L' Inter chiude seconda con il minor distacco in punti da 10 anni. Ma Conte brontola. Ha torto o ragione? Lui vuole vincere e basta. I piazzamenti non gli interessano. È il salto di mentalità quello che chiede. Atalanta ineccepibile. Può fare molto bene in Champions, malgrado un leggero calo finale. Lazio super. Stagione da incorniciare. Come la "Scarpa d'oro" e il record di Higuain eguagliato da Immobile. Positiva la stagione, per me, di Milan, Napoli, Verona, Parma, Bologna. La Roma può e deve crescere. Grande rimonta della Samp. Non era scontata, affatto. Per tutte le altre stagione interlocutoria".