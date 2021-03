Il rinvio della partita tra Juventus e Napoli ha fatto e continua a fare discutere. In particolare, è arrivato ieri l'intervento della Roma che ha formalmente chiesto spiegazioni alla Lega Serie A e, parallelamente, chiesto anche il rinvio della partita tra giallorossi e partenopei. In merito è intervenuto anche il giornalista Riccardo Cucchi, attraverso il proprio profilo Twitter: "Ogni partita rinviata apre una ferita al campionato. Per questo si era scritto un protocollo. Alla prova dei fatti si è però mostrato fragile, inevitabilmente in una pandemia. Il calendario è garanzia di regolarità. Il ricorso della Roma è legittimo. Reazione a catena innescata".