Il giornalista sportivo, Riccardo Cucchi, ha commentato attraverso il suo profilo Twitter la partita di ieri tra Juventus e Sampdoria: "Dopo il primo tempo. Questo centrocampo sembra il migliore possibile, ora, per la Juventus. Ottima prestazione di Cuadrado. La Sampdoria è ben organizzata, ma non incide. Ottimo primo tempo della Juventus, calo nel secondo. La Sampdoria, ben organizzata, prova a pareggiarla. I bianconeri mettono in campo il temperamento, le chiusure di Chiellini e nel finale Cuadrado, il migliore in campo per me, trova l'assist dello 0-2 finale".