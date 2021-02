Il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato sul proprio profilo Facebook il Derby di Milano. Questo uno stralcio delle sue parole: "L' Inter allunga. Quattro punti di vantaggio sono un buon bottino. Ma fino a maggio è lunga. Troppo presto per definire chiuso il campionato, come ho letto e ascoltato. (...) L'Inter prende progressivamente coscienza del suo valore, non ha partite infrasettimanali, può allenarsi con calma, ha un solo obiettivo: lo scudetto. E sa sfruttare le debolezze degli avversari come ha dimostrato contro Juventus, Lazio e Milan".