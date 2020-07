Il momento della Juventus, che pur prima in classifica sta mostrando forti segni di fatica, non può che suscitare commenti allarmati da parte di chi per mestiere osserva e commenta il calcio. Tra questi c'è l'ex radiocronista Riccardo Cucchi, che dopo la partita di ieri sera della Dacia Arena ha espresso su Twitter un suo commento piuttosto lapidario sulla squadra di Sarri, sconfitta 2-1 in rimonta: "La Juve è involuta e lenta", si legge nel tweet di Cucchi. Che fa notare come per l'Udinese siano tre punti d'oro.