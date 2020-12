Il giornalista e radiocronista Riccardo Cucchi ha detto la sua su Antonio Conte a ​SportLabLive: "Penso sia strano che l’Inter, finalista l’anno scorso in Europa League, sia uscita in questo modo dalla Champions League. Ha un organico di tutto valore, ma ha un problema tattico. Antonio Conte dà molta fisicità ai suoi giocatori, perdendo la qualità che nel calcio è rispettabile. Nel calcio, senza qualità, è difficile compiere un percorso. Manca la personalità, troppo monotona e ripetitiva. Sono consapevole della difficoltà di interviste dopo gare deludenti. Conte non aveva smaltito la delusione, i colleghi sono stati garbati. L’allenatore deve sapere che non deve sottrarsi alle domande, senza perdere garbo ed eleganza. Non si manca di rispetto al giornalista, bensì allo spettatore. La domanda migliore del giornalista all’allenatore è quella che farebbe il telespettatore. Se azzecchi la domanda azzecchi l’intervista".

LO SCUDETTO - "Inter favorita essendo fuori dalle coppe? Non sono d’accordo. Continuo a considerare la Juventus la favorita. Per organico ha qualcosa in più rispetto alle altre. L’Inter è la prima avversaria, la Juve è la più forte. ".