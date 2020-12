1









Il giornalista Riccardo Cucchi ha commentato, attraverso la propria pagina Facebook, l'andamento del campionato di Serie A fino a questo punto: "La classifica in testa si accorcia grazie ai pareggi della Juventus e del Milan. 5 squadre in 5 punti. Al Milan, ancora primo, all'Inter seconda ad un punto, alla Juventus terza a 4 punti si aggiunge la Roma che precede il Napoli di una lunghezza. Griglia larghissima e campionato tra i più impronosticabili degli ultimi anni. Qualcuno aveva obiettato qui ad una mia previsione prima che si cominciasse a giocare. Facile inserire tante squadre in lizza, mi si rimproverò... Ero e sono convinto che questo campionato faticherà a trovare una sola protagonista. Per ragioni tecniche - c'è un maggiore livellamento - e per ragioni legate alla pandemia e ad una stagione molto compressa in termini di calendario.

Un'annotazione su Belotti a 9 reti in campionato dopo 12 giornate con la sua squadra, il Torino, malinconicamente ultima in classifica: straordinario, non si arrende mai.

Infine anticipo qualche obiezione. Non parlo di arbitri. Sono, personalmente, stanco di vedere sistematicamente cancellata ogni discussione sulle partite per dare spazio a recriminazioni sugli arbitraggi. Abbiamo trasformato la discussione tecnico-tattica, la gioia di ragionare su gesti tecnici, la bellezza di una giocata in un perenne processo agli arbitri. Se vi piace polemizzare sui centimetri e sul Var, avete sbagliato profilo. Sceglietene un altro. Qui gli arbitri contano meno delle partite. Credo sia ora di smetterla di ergerli a protagonisti. Alla fine è anche colpa nostra se si sentono al centro dell'attenzione.

Buon calcio a tutti".