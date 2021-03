Riccardo Cucchi in collegamento con Sky Sport ha detto la sua sull'impegno che attende domani sera la Juventus contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "La capacità della Juve di rimontare contro la Lazio proviene soprattutto dalla grinta nell'imprimere il cambio di passo che le ha permesso di dominare il campo. Ha ragione Bonucci quando sostiene che i bianconeri domani col Porto non dovranno avere frenesia, però dovrà mostrare la stessa voglia di vincere messa in campo sabato sera, e che a volte in questa stagione è venuta a mancare. A disposizione di Pirlo c'è un organico di tutto rispetto che può togliersi soddisfazioni".