Solo alla fine della sua grandissima carriera da radiocronista, Riccardo Cucchi ha ammesso il suo tifo per la Lazio. Ed è a Cittaceleste che Cucchi affida le sue impressioni sulla corsa allo scudetto, che ora vede la Juventus ampiamente in testa a 77 punti ma attesa lunedì sera dalla delicata sfida contro la squadra di Inzaghi: "L’Inter è a -6 a 5 giornate dal termine e prima di Juventus-Lazio. La Juve continua, per me, ad essere l’assoluta favorita. Ma non si può negare che il finale di campionato sia davvero interessante”.