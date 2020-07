Stiamo seguendo in questi giorni il dibattito sull'ipotesi di strutturare il prossimo campionato di Serie A su una formula di gironi e playoff. A fare da contraltare alle idee paventate da Figc e alcuni presidenti (come De Laurentiis) arriva oggi la presa di posizione su Twitter di Riccardo Cucchi. Ecco cosa sostiene in sintesi l'ex radiocronista Rai: "I playoff sono ottimi nel basket, ma il calcio è molto diverso. Per battere la squadra più forte devi cercare di diventare ancora più forte, non cambiare la formula del campionato".

