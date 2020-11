Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo nella travagliata storia di Federico Bernardeschi alla Juventus. Il calciatore, nel match di ieri sera contro il Cagliari, ha sfoderato una buona prestazione ed è riuscito a dare continuità a quanto di buono fatto vedere con la maglia della Nazionale. Le prestazioni in azzurro non sono passate inosservate anche allo stesso Pirlo che ha deciso di dargli fiducia e schierarlo in campo dal primo minuto. L'effetto della Nazionale sul calciatore è stato notato anche dal giornalista Riccardo Cucchi che ha così commentato sul suo profilo Twitter: "Bernardeschi è tornato rigenerato. La Nazionale gli fa bene".