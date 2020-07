Lo storico radiocronista Rai Riccardo Cucchi ha lanciato via Twitter il suo messaggio a Juventus e Atalanta, le due italiane impegnate in Champions League: "Arrivati a questo punto sono tutte forti. Per andare avanti ci vuole mentalità soprattutto: rispettare gli avversari, non temerli. E comunque questo Italia-Francia per Juventus e Atalanta è affascinante".

I bianconeri affronteranno infatti il Lione per il ritorno degli ottavi di finale, mentre la squadra allenata da Gasperini troverà ai quarti il PSG. Le gare si giocheranno nel mese di agosto, a campionato finito.