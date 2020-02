In occasione della semifinale di andata di stasera a San Siro tra Milan e Juventus, c’è chi ha pensato, qualche giorno prima, di concedersi una cena di svago nel capoluogo lombardo. È quanto ha pensato di fare Juan Cuadrado. Secondo il Corriere dello Sport, martedì sera l’esterno colombiano, accompagnato dalla moglie Diana Botero, ha cenato al Botinero, ristorante nel cuore di Milano di proprietà di Javier Zanetti. Proprio lo storico capitano nerazzurro era presente quella sera e, seppur in tavoli diversi, i due hanno approfittato dell’occasione per fare due chiacchiere. Il contenuto della conversazione è ignoto, ma chissà – si chiede il quotidiano- si è trattato solo di un semplice scambio di parole oppure di qualcosa proiettato al futuro?