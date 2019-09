Juan Cuadrado si è espresso molto favorevolmente in merito al suo eventuale rinnovo di contratto, in scadenza nel 2020. "La Juve mi ha reso felice, potrei rimanere" ha detto il colombiano, lanciando un segnale che, ancora, Paratici non sembra voler cogliere. Il ds pensa, come riporta Tuttosport, soprattutto all'età: Cuadrado avrà 32 anni e, con anche il trentatreenne Matuidi in scadenza, questa potrebbe essere un'occasione per ringiovanire la rosa bianconera.