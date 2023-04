Juanha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole:"Sono cresciuto alla Juventus sia come persona che come padre. Mi piace la tranquillità di Torino, è la mia seconda casa"."Mio padre è mancato quando avevo 4 anni, ho vissuto con mia madre ed è lei che mi dà la forza. Ha sempre saputo che stavo combattendo per il mio sogno. Ho sempre sognato di diventare un calciatore professionista. Ci sono stati momenti difficili ma mi hanno aiutato a crescere"."Qui vincere è tutto: campionati, titoli, è nel DNA di questo club. Ogni giocatore ne è consapevole quando è qua"."La mia esperienza è stata emozionante. Abbiamo raggiunto la finale di Champions, ci siamo andati vicini in altre occasioni".