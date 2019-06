La Juventus ha parlato della sfida tra Paulo Dybala e Juan Cuadrado nella partita Argentina-Colombia di questa notte in Copa America, con un comunicato tramite il proprio sito ufficiale:



"E’ di Juan Cuadrado il derby bianconero di Copa America tra Argentina e Colombia. Panita è in campo 64’ nel successo de Los Cafetero ai danni di un Albiceleste priva di Paulo Dybala (La Joya è rimasta a riposo).



Decidono il match le reti, splendide, di Roger Martinez al 71’ e di Duvan Zapata all’86’, dopo un primo tempo con poche emozioni e una ripresa nella quale la Colombia si è presa l’incontro.



Partenza in salita quindi per la Nazionale del CT Scaloni, che dovrà rifarsi giovedì notte, alle 02:30 CEST con il Paraguay (la Colombia affronta poco prima il Qatar).



Questa notte debutta invece l’Uruguay di Rodrigo Bentancur e Martin Caceres, impegnati con l’Ecuador al Mineirão di Belo Horizonte (fischio d’inizio a mezzanotte)".