Juan Cuadrado in campo con la Colombia nella vittoria per 3-0 sul campo nel Peru, in match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Dopo la gara ha celebrato il successo con un post su Instagram, con tanto di consolazione finale per il compagno Daniel Munoz che è stato espulso: "Felicissimo per il supporto e la fedeltà del nostro amato Gesù. Gran lavoro di squadra! Daniel, l'importante non è come le cose iniziano, ma come arrivano alla fine! Confida in Dio e il domani sarà migliore"