Juan Cuadrado può lasciare la Juventus già nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, per lui si prospetta un futuro in Cina, allo Shanghai Shenhua, che negli scorsi giorni ha trattato anche Stephah El Shaarawy con la Roma. La trattativa è molto ben avviata e promette di portare nelle casse almeno 15 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto dopo l'affare Matthijs de Ligt, che costerà tra i 70 e gli 80 milioni di euro al club bianconero. Tra i pupilli di Massimiliano Allegri, Cuadrado è destinato all'addio nella prima estate dopo cinque anno senza il tecnico livornese in panchina.