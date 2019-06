Juan Cuadrado è a un bivio: sarà rinnovo di contratto (in scadenza nel 2020) o cessione per il colombiano, con l’agente Alessandro Lucci al lavoro per trovare la migliore soluzione. Ma, stando a quanto riporta Don Balón, la scelta è già stata fatta: l’esterno 31enne avrebbe comunicato alla dirigenza di voler provare un’altra esperienza, lontano da Torino, in cui essere protagonista. E la sua destinazione preferita sarebbe la Premier League, dove lo cerca il West Ham di Manuel Pellegrini. Sempre secondo Don Balón, l’accordo per il trasferimento di Cuadrado è vicino e potrebbe essere chiuso definitivamente dopo la Copa América.