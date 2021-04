Tra i top player della Juve, c'è un giocatore che passa in secondo piano. Quasi sempre lontano dalle copertine. Segna poco ma è sempre decisivo con gli assist. Talmente tanti da entrare nella top five europea per numero di passaggi decisivi. Si tratta di Juan Cuadrado, un giocatore fondamentale per la Juve di Pirlo ma non solo: perché gli anni passano, gli allenatori cambiano ma il colombiano è sempre lì; titolare fisso di ogni formazione, con ogni modulo. Difende e attacca, sulla fascia destra va come un treno senza mai fermarsi.



IL RINNOVO - Lo sa bene la società, che sta lavorando per rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022. I rapporti tra la dirigenza e l'agente del giocatore Alessandro Lucci sono ottimi, non c'è fretta di mettere tutto nero su bianco perché il giocatore a Torino si trova benissimo e non ha mai espresso la volontà di cambiare aria. Finché non ci sono le firme nel calcio tutto è possibile, ma la sensazione è che non ci si metterà molto a trovare l'accordo per il prolungamento di Cuadrado con aumento dell'ingaggio che attualmente neanche si avvicina a quello di Dybala. RE DEGLI ASSIST - Il colombiano intanto continua a sfornare assist: con quello a Kulusevski contro il Genoa è salito a quota 7 in campionato diventando il secondo nei cinque campionati top in Europa, meglio di lui, finora, ha fatto solo Borna Sosa dello Stoccarda (9). Negli ultimi quindici anni in casa Juve, invece, solo Lichtsteiner ha fatto meglio di Cuadrado in una sola stagione con 8 assist nel 2013-14. Juan però ha ancora otto gare di campionato per raggiungere e magari superare il primato dello svizzero. Assist in campo e una firma sul contratto, la sua storia d'amore con la Juve è destinata a continuare.