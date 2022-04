'Indissolubile. Aggettivo che indica qualcosa che non si può sciogliere, in senso figurato un legame molto forte. E’ tutto in questa parola il rapporto che lega la Juventus a Cuadrado, e Juan alla maglia bianconera. Qualcosa di forte, che va oltre il campo ed entra sottopelle. Un legame che continua, fino al 2023'. Esordiva con questa nota ufficiale la Juve per annunciare il rinnovo di contratto di Juan Cuadrado fino al 2023. Immediata anche la reazione del colombiano che, sui social ha condiviso un video dei suoi momenti in bianconero nelle sue storie di Instagram, commentando così: 'Ringrazio Dio, Un anno in più con la Vecchia Signora'.