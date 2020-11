1









Si sa, il tunnel nel torello è umiliante. Chi non l’hai mai tentato, chi non l’hai mai subito. Gloria e risate nel primo caso, vergogna e tenero imbarazzo nel secondo. Cuadrado si posiziona esattamente nella prima sponda del fiume, che con tocco dolce dolce fa passare la palla sotto le gambe del malcapitato Morata, preso in giro in modo bonario da tutta la squadra. Sembra poco, ma il torello pre-allenamento ha un valore quasi sacro per ogni giocatore di calcio. Se poi impreziosita da un tunnel… (in gallery il video della giocata di Cuadrado).