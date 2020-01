La cessione di Cancelo non è stata facile da digerire nell'ambiente bianconero. O almeno, tra i tifosi. Sì, perché la dirigenza, a quanto pare, le idee le aveva ababstanza chiare già dall'inizio della scorsa sessione di mercato. Se poi ti 'cade dal cielo' la possibilità di fare una plusvalenza importante in un momento di necessità: che fai, ci pensi?



L'INTUIZIONE - Nonostante le lacune difensive, però, il portoghese costituiva un'arma dalla sconfinata potenza offensiva, peculiarità che oggettivamente non contraddistingue Danilo, arrivato al suo posto dal City. Ed ecco quindi l'intuizione, che guarda sì al futuro, ma che attinge a piene mani dal passato. La rivoluzione tattica di Cuadrado, che da esterno è diventato terzino, è passata proprio dalla necessità di coniugare una spinta offensiva dall'elevata qualità tecnica e una (quantomeno) discreta capacità difensiva (in costante miglioramento), conseguenza diretta del fatto che il colombiano avesse già occupato questo ruolo in passato.



L'OCCHIO RIVOLTO AL PASSATO - Era il 2009, e un giovanissimo Cuadrado si presentava proprio così all'Udinese: come un terzino moderno, in grado contemporaneamente di spingere e difendere. Certo, l'età spesso lasciava spazio ad una certa superficialità, ma le qualità non sono mai state messe in discussione. Dopo ci fu Lecce, e successivamente Firenze, dove fece l'esterno su entrambe le fasce. Dopo tanti anni, poi, fu Allegri a ripensarlo nel suo ruolo originale, scelta dettata dalle rare necessità del momento. Ora, però, Sarri vuole farne definitivamente il proprio terzino di fiducia, sfruttando le competenze del suo collaboratore, Barzagli, non propriamente uno qualunque in fatto di difesa. Intuizioni, roba estemporanea. La capacità di guardare al futuro senza mai perdere d'occhio il passato: così la Juventus ha (quasi) dimenticato Cancelo