Juan Cuadrado ha parlato a due giorni dalla partita di Champions contro il Bayer Leverkusen. Tra i temi trattati anche il suo nuovo ruolo: ​"Il ruolo di esterno è da sempre stato il mio, io sono sempre a disposizione del Mister per dare alla squadra il 100% di quello che posso, soprattutto in questo momento in cui c’è qualche infortunato. Ne ho già parlato anche con Barzagli, sicuramente la sua esperienza ci aiuterà moltissimo".