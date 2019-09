Tensione in casa Juve dopo il 2-2 subito dai bianconeri al Wanda Metropolitano. Come riporta Sky Sport, il colombiano è stato ripreso da alcuni compagni di squadra al momento dell'uscita dal campo, cinque minuti dopo il gol del pari segnato da Herrera. Per qualcuno, infatti, il posizionamento di Juan non era quello che avrebbe dovuto essere. Bonucci però ha preso da parte i compagni di squadra dicendo di non litigare in campo. "I panni sporchi si lavano in casa", ha dichiarato poi il capitano bianconero al termine della partita del Wanda Metropolitano.