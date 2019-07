Juan Cuadrado non vuol lasciare la Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la super offerta dello ​Shanghai Shenhua non ha smosso la volontà del calciatore che in attesa di scoprire il futuro di Joao Cancelo (favorito a lasciare Torino) ha già fatto sapere di ripartire da zero con Maurizio Sarri. Il contratto dell'esterno colombiano termina nel giugno del 2020 e nelle prossime settimane il club bianconero incontrerà l'agente del calciatore Alessandro Lucci per discutere il suo futuro.