Quanti insulti per Juan! Nel suo ultimo post su Instagram, il colombiano ha ricevuto tantissime critiche per quanto accaduto nel finale di partita: nervoso, nervosissimo Juan. Che ha scritto: "Peccato per il risultato", chiudendo con una preghiera."Sei il vomito", "devi schiattare", "sei un insulto al calcio": in pochi minuti, tanti tifosi interisti si sono virtualmente ammassati tra i commenti alla foto dell'esterno bianconero, incendiando ulteriormente toni già infuocati.