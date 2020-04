Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport, spiegando la sua situazione attuale e descrivendo come sia andata la "trattativa" per il taglio degli stipendi. Ecco le sue parole: "Sono rimasto qui a Torino. E sono felice perché è da tanto che non passavo 24 ore con la mia famiglia. È un momento molto bello. Disegniamo, coloriamo e facciamo un po’ di tutto. È un momento bello perché stiamo in famiglia, e conosciamo meglio i nostri figli”.



FONDAZIONE - "Attraverso la fondazione che abbiamo in Colombia aiutiamo le persone che non ce la fanno, ne sono orgoglioso".



TERZINO - "Il ruolo mi piace molto, ho dovuto migliorare la fase difensiva, ma anche quella offensiva. Mi sono trovato bene. La partita più bella? L'ultima contro l'Inter, si vede da come ci siamo mossi, da come parlavamo".



STIPENDI - "Il capitano Chiellini ha parlato con la dirigenza poi ci ha riferito tutto anche e ce lo ha comunicato sulla chat Whatsapp che abbiamo. Poi ci siamo sentiti e abbiamo discusso di tutto quello che stava succedendo. In un momento difficile è normale che ognuno di noi possa dare il suo contributo. Speriamo di poter essere d'esempio per gli altri".



RIPRESA - "Sarà difficile, perché giocheremo con il caldo. Ma vediamo cosa può succedere".