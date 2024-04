Stagione stregata per Juan Cuadrado. L'ex Juventus è alle prese con un nuovo stop fisico. L'esterno colombiano dell'Inter non ci sarà nella stracittadina contro il Milan, in programma lunedì alle 20.45: il colombiano, rientrato tra i convocati domenica scorsa contro il Cagliari dopo l'operazione di dicembre al tendine d'Achille sinistro, è stato fermato da un leggero affaticamento muscolare, come riporta Gazzetta.it. A fine stagione, Cuadrado lascerà l'Inter visto che ha il contratto in scadenza e non sarà rinnovato. Per Cuadrado solo 262 minuti in campo in tutta la stagione.