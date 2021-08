Juan, che oggi festeggia le 300 partite in A, parla a JTv prima della partita contro l'Empoli: "Sicuramente contento per questo risultato, ho voglia che siano ancora tante partite qua, in questo stadio e con questa maglia. Oggi sarà una partita difficile come le altre, con il sostegno del nostro pubblico che ci è mancato tanto sarà un'arma in più.Non lo so, veramente. Penso che in questo momento il mister mi ha messo esterno perché mi conosceva già lì e voleva solidità. Mi ha parlato e me l'ha detto, grazie a dio è andato tutto bene, però penso che sarò disponibile a giocare ovunque a seconda delle partite e di ciò che serve al mister. Gli ho già detto dove mi trovo meglio.Sicuramente ha parlato tanto della parte difensiva, saper difendere e attaccare bene. Essere messi bene in campo e poi approfittare degli spazi che ci lasciano. Partendo da una difesa solida possiamo fare gol in ogni momento e vincere".