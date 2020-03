In questo momento, in cui a causa dell'emergenza coronavirus tutti i tifosi sono costretti a casa, la Juve ha lanciato una simpatica iniziativa sui propri canali social, coinvolgendo alcuni propri tesserati, tra cui. In un didascalia di un video, pubblicato sul proprio profilo Instagram, la Juve chiede: "Chi sei tu nel tuo tempo a casa?". Ed il filmato mostrache fa esercizi fisici nel suo Brasile,spadaccino con la figlia,che si allena con la compagna e Laurache gioca con il gatto.