"Sono tornato al mio campo. Sperando nella benedizione di Dio per una nuova stagione". Tornare a casa: questo, il senso delle parole di Juan, che pubblica le prime immagini del suo ritorno alla Continassa. Da ieri a oggi, il colombiano intanto dice di essere "tornato a ciò che lo appassiona". Poi però rincara la dose: è tornato al numero 11 ed è pronto già a sorteggiare la prima maglietta. Come fare a vincerla? Basta andare sulla pagina Instagram "cuadradostore" e seguire le istruzioni. In bocca al lupo...