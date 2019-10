Una scelta di vita, e la sua vita è la Juventus. Juan Cuadrado, come raccontato in esclusiva su IlBianconero.com, è ormai pronto a legarsi per nuove stagioni alla causa bianconera. Un anno, forse più: quel che conta, alla fine, è che il colombiano non faccia piani particolari per il futuro. Anzi: che si arresti la sua corsa, quantomeno sul mercato - in campo, del resto, è chiamato a fare proprio quello. Una scelta condivisa, sia dal giocatore (con il suo agente Andrea Lucci), sia ovviamente dalla società. Non solo: l'esterno, nei mesi scorsi, ha rifiutato un'ottima proposta dallo Shanghai, città e squadra che poi hanno accolto El Shaarawy. Con un maxi stipendio.