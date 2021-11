. Spesso decisivo, ancora decisivo. Contro la Fiorentina ha regalato tre punti alla Juventus, prima di partire per la Colombia. Un successo importante che certifica una volta in più la sua forza nello spogliatoio bianconero: ecco perché, durante questa sosta può arrivare lo scatto decisivo per chiudere la questione contratto e rinnovare. Come scrive la Gazzetta,Questione di voli intercontinentali, trattative e scelte degli agenti. Tra fine novembre e inizio dicembre potrebbe rinnovare quel contratto in scadenza a giugno, perché c’è la volontà comune di continuare insieme. Spera in un contratto di due anni, mentre la Juve ha in testa un prolungamento di una sola stagione: possibile accordo entro fine mese, resta da capire se alle condizioni attuali (circa 5 milioni) per un anno o minori per due stagioni.- Paulo Dybala lo segue a ruota, con tempistiche più lunghe. Il tormentone è quasi chiuso e la prossima volta che il suo agente Jorge Antun sarà a Torino si potrà chiudere. Quando? Prevede di arrivare in Italia a fine mese, dopo la sosta. L’accordo con la Juve è in linea di principio definito ma... manca ancora qualcosa, scrive Gazzetta.- E nel rinnovo spera anche Federico Bernardeschi, ma con calma. E' in rimonta: due mesi fa il suo rinnovo era improbabile, ora non più. Semmai saranno da capire le condizioni: la Juve ha in mente cifre inferiori rispetto ai 4 milioni a stagione che guadagna ora. C'è ottimismo, ma con calma perché di questo si dovrà parlare bene. Decisioni da prendere entro fine stagione anche su De Sciglio, Perin e Morata, in quest'ultimo caso sul riscatto dall’Atletico Madrid. Una scelta che ora sembra poco probabile a quelle cifre.