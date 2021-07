Nessun club ha fatto meglio, nessuno si è avvicinato a certe cifre. Ecco allora che la Juve si gode il momento dei suoi, in attesa di ritrovarli dopo le vacanze, rinvigoriti e vogliosi di riprendersi lo scudetto, ma non solo. In attesa di domenica e della notte tra sabato e domenica, quando potrà arrivare la ciliegina sulla torta (dagli Azzurri, si spera), un altro sorriso è arrivato dalla finale 3°-4° posto di Copa America., che unito alla doppietta di Luis Diaz ha portato i cafeteros alla vittoria. Al Perù non sono bastate le reti di Yotun e Lapadula. Un altro sorriso bianconero in nazionale e Juan Cuadrado, come sempre, alla fine ringrazia tutti: "Grazie a Dio, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e a tutti i colombiani. Amo il mio paese, amo la sua bandiera e continueremo a lottare per quello che verrà. Congratulazioni crack Luis Diaz, il migliore della Copa America".Marcatori: 45' Yotun (P), 49' Cuadrado (C), 66' Diaz (C), 82' Lapadula (P), 94' Diaz (C)COLOMBIA (4-4-2): Vargas; Medina, Mina (55' D. Sanchez), Murillo, Tesillo; Cuadrado, Barrios (93' Muriel), Cuellar (83' Borré), Diaz; Cardona (46' Chará); Zapata (55' Borja). Ct. RuedaPERÚ (4-2-3-1): Gallese; Corzo (78' Lora), Ramos, Santamaria, Lopez; Tapia (24' Cartagena), Yotun; Carrillo, Peña (78' Ormeño), Cueva (69' Garcia); Lapadula. Ct. GarecaArbitro: Raphael Claus (Brasile)Ammoniti: Cardona, Cueva, Barrios, Carrillo, Murillo